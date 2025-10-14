fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Otaviano Costa celebra 19 anos de casamento com Flávia Alessandra e emociona com vídeo especial

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 14/10/2025 às 18:14
Otaviano Costa celebra 19 anos de casamento com Flávia Alessandra e emociona com vídeo especial
Otaviano Costa celebra 19 anos de casamento com Flávia Alessandra e emociona com vídeo especial - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Otaviano Costa, de 52 anos, e Flávia Alessandra, de 51, estão comemorando 19 anos de casamento. Para marcar a data, o apresentador compartilhou nas redes sociais um vídeo com momentos marcantes da vida a dois, incluindo cenas da primeira cerimônia em que trocaram alianças.

“Dezenove anos, duas filhas lindas e seis casamentos depois… Eu continuo dizendo sim para a gente, todos os dias. Feliz dia 14 de outubro, nosso dia, my love”, escreveu Otaviano na publicação.

O casal se conheceu durante um cruzeiro para a Itália, quando ambos participavam de um evento vip. Na época, Flávia estava prestes a se casar com outra pessoa, e Otaviano havia terminado um relacionamento longo.

“Fomos viver nove dias confinados em um navio, como uma ilha flutuante. Era amar ou odiar. Saímos vivos e nos casamos cinco meses depois”, relembrou Otaviano em uma entrevista. A atriz também recorda que o encontro inesperado mudou o rumo de suas vidas: a convivência intensa e a química imediata resultaram em uma parceria sólida, que perdura até hoje.

Hoje, Otaviano e Flávia celebram quase duas décadas de amor, mostrando que, para eles, a intimidade e o cuidado diário valem mais do que grandes gestos, tornando cada momento juntos especial.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O post Otaviano Costa celebra 19 anos de casamento com Flávia Alessandra e emociona com vídeo especial foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Desesperada, Band aposta em game show para alavancar horário nobre
Band

Desesperada, Band aposta em game show para alavancar horário nobre
Desesperada, Band aposta em game show para alavancar horário nobre
Band

Desesperada, Band aposta em game show para alavancar horário nobre

Compartilhe

Tags