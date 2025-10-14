Otaviano Costa celebra 19 anos de casamento com Flávia Alessandra e emociona com vídeo especial
Otaviano Costa, de 52 anos, e Flávia Alessandra, de 51, estão comemorando 19 anos de casamento. Para marcar a data, o apresentador compartilhou nas redes sociais um vídeo com momentos marcantes da vida a dois, incluindo cenas da primeira cerimônia em que trocaram alianças.
“Dezenove anos, duas filhas lindas e seis casamentos depois… Eu continuo dizendo sim para a gente, todos os dias. Feliz dia 14 de outubro, nosso dia, my love”, escreveu Otaviano na publicação.
O casal se conheceu durante um cruzeiro para a Itália, quando ambos participavam de um evento vip. Na época, Flávia estava prestes a se casar com outra pessoa, e Otaviano havia terminado um relacionamento longo.
“Fomos viver nove dias confinados em um navio, como uma ilha flutuante. Era amar ou odiar. Saímos vivos e nos casamos cinco meses depois”, relembrou Otaviano em uma entrevista. A atriz também recorda que o encontro inesperado mudou o rumo de suas vidas: a convivência intensa e a química imediata resultaram em uma parceria sólida, que perdura até hoje.
Hoje, Otaviano e Flávia celebram quase duas décadas de amor, mostrando que, para eles, a intimidade e o cuidado diário valem mais do que grandes gestos, tornando cada momento juntos especial.