Fiuk se irrita com vizinhos, coloca cercado em casa e aciona seguranças: ‘Estão invadindo’

O cantor Fiuk, de 34 anos, usou as redes sociais para denunciar que vizinhos têm ultrapassado os limites da privacidade em sua mansão em Alphaville. Incomodado com as constantes invasões, o artista instalou uma barreira na garagem para impedir o acesso indevido de pessoas ao local.

“É brincadeira, tive que colocar um cercadinho pra galera não entrar na garagem”, relatou Fiuk, afirmando que, embora seja simpático com os fãs, não aceita visitas em casa. O filho de Fábio Jr. destacou ainda: “Quando me encontrar na rua, eu tô pra vocês, mas em casa eu não vou receber ninguém.”

O músico compartilhou vídeos das câmeras de segurança mostrando crianças brincando e animais entrando em sua propriedade. Revoltado, ele completou: “Gente, isso é uma casa, não é a praça do condomínio… então, por favor, não façam mais isso.”

