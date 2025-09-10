Tatá Werneck e Fiuk selam paz com beijo na boca no Lady Night
O último episódio da nona temporada de Lady Night, exibido no Multishow, marcou a reconciliação de Tatá Werneck com Fiuk e Gkay. Durante o quadro Tatasos de Família, mediado por Márcia Goldschmidt e Christina Rocha, momentos emocionantes e até selinhos surpreenderam o público.
“Fiuk foi muito corajoso. Era a primeira vez que eu saía de casa depois da partida de Paulo Gustavo. Estava muito nervosa”, revelou Tatá, lembrando a participação de 2021 que gerou desentendimentos. O cantor admitiu ter pensado em deixar a gravação, mas o mal-entendido terminou em abraço e desculpas.
Veja também: Fiuk desabafa nas redes sobre medo de se apaixonar novamente
Em seguida, Gkay relembrou sua passagem em 2022: “Quando saiu o programa, veio muito hate. Parei até de seguir a Tatá”, confessou emocionada.
A apresentadora explicou que queria espalhar alegria e resumiu com humor: “Hoje posso dizer que sou amiga de Fiuk e Gkay”.
