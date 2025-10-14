fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Filho de Fábio Assunção fala sobre possibilidade de romper namoro à distância

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 14/10/2025 às 8:09
Filho de Fábio Assunção fala sobre possibilidade de romper namoro à distância
Filho de Fábio Assunção fala sobre possibilidade de romper namoro à distância - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

João Assunção, filho primogênito do ator Fábio Assunção, usou suas redes sociais nesta última segunda-feira (13), e chamou a atenção dos seguidores ao anunciar que sua namorada, Giovanna Vieira, foi estudar e morar em Portugal.

Através do Instagram, o ator e internacionalista, que vive uma relação de seis anos, desabafou sobre os rumos traçados para o romance. “A Gi foi morar em Portugal e toda vez que falo isso para alguém surge aquele silêncio imediato, seguido de algo nas linhas de ‘Mas e agora?!’… [risos], como se fosse a pior coisa do mundo”, disse ele, que afastou a possibilidade de romper a relação amorosa.

“Sim, a distância é difícil, saudade aperta. Mas a felicidade pelas conquistas de quem amamos deve ser maior sempre. Seria egoísta demais colocar qualquer energia negativa nesse processo dela por conta dos meus sentimentos. E isso serve para a vida: se estiver sofrendo, não arraste o outro junto. Claro, você não deve sofrer sozinho, mas tenha bom senso. Seja sensível”, declarou.

O filho de Fábio Assunção contou, ainda, que já está planejando uma viagem para Portugal, para ficar com a namorada. “E nem estou sofrendo por essa mudança. A Gi está investindo na sua carreira, isso não tem preço! Esse ano vai passar voando e quando menos esperarmos, já vai ter acabado. A novidade boa é: já, já vou visitar!!! Em resumo, meu copo segue meio cheio. Recomendo muito. Boa semana!”, finalizou.

VEJA MAIS: Filho de Fábio Assunção explica motivo de ter desistido da carreira de ator

O post Filho de Fábio Assunção fala sobre possibilidade de romper namoro à distância foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Filho de Fábio Assunção explica motivo de ter desistido da carreira de ator
Fábio Assunção

Filho de Fábio Assunção explica motivo de ter desistido da carreira de ator
FABIO ASSUNÇÃO NA FACULDADE: Ator surpreende ao ingressas em curso. Veja imagens
FÁBIO ASSUNÇÃO

FABIO ASSUNÇÃO NA FACULDADE: Ator surpreende ao ingressas em curso. Veja imagens

Compartilhe

Tags