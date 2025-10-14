Filho de Fábio Assunção fala sobre possibilidade de romper namoro à distância

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Assunção, filho primogênito do ator Fábio Assunção, usou suas redes sociais nesta última segunda-feira (13), e chamou a atenção dos seguidores ao anunciar que sua namorada, Giovanna Vieira, foi estudar e morar em Portugal.

Através do Instagram, o ator e internacionalista, que vive uma relação de seis anos, desabafou sobre os rumos traçados para o romance. “A Gi foi morar em Portugal e toda vez que falo isso para alguém surge aquele silêncio imediato, seguido de algo nas linhas de ‘Mas e agora?!’… [risos], como se fosse a pior coisa do mundo”, disse ele, que afastou a possibilidade de romper a relação amorosa.

“Sim, a distância é difícil, saudade aperta. Mas a felicidade pelas conquistas de quem amamos deve ser maior sempre. Seria egoísta demais colocar qualquer energia negativa nesse processo dela por conta dos meus sentimentos. E isso serve para a vida: se estiver sofrendo, não arraste o outro junto. Claro, você não deve sofrer sozinho, mas tenha bom senso. Seja sensível”, declarou.

O filho de Fábio Assunção contou, ainda, que já está planejando uma viagem para Portugal, para ficar com a namorada. “E nem estou sofrendo por essa mudança. A Gi está investindo na sua carreira, isso não tem preço! Esse ano vai passar voando e quando menos esperarmos, já vai ter acabado. A novidade boa é: já, já vou visitar!!! Em resumo, meu copo segue meio cheio. Recomendo muito. Boa semana!”, finalizou.

