Filho de Fábio Assunção explica motivo de ter desistido da carreira de ator

João Assunção, filho de Fábio Assunção, fruto do antigo relacionamento com Priscila Borgonovi, abriu o jogo sobre o motivo de ter deixado para segundo plano a tentativa de seguir os passos do pai e se tornar ator.

Em entrevista à revista Quem, o jovem empresário contou que chegou a experimentar a carreira artística, mas entendeu que prefere estar atrás das câmeras.

“O João ator está tirando uma sonequinha. Fiz um curta agora como ator, no começo do ano, fiz uma peça também”, lembrou o filho de Fábio Assunção. Apesar de ter gostado da experiência, João disse ter entendido que sua verdadeira realização está no trabalho que faz no audiovisual, e atendendo clientes durante os dias de festival.

“Tenho feito coisas aqui e ali, porque acho que é um gosto meu, é algo que amo, mas entendi que não é o que eu faço melhor”, disse ele, que possui uma produtora de audiovisual. “Estou em todas as diárias, em todos os trabalhos… Sou muito apaixonado pelo que a gente tem feito”, destacou.

