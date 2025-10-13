Lexa e Ricardo Vianna curtem lua de mel na Turquia após festão de casamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lexa e Ricardo Vianna iniciaram sua lua de mel em Istambul, na Turquia, após o casamento celebrado na sexta-feira (10). O casal aproveitou os primeiros dias da viagem com momentos românticos e descontraídos. A cantora compartilhou detalhes do jantar em um restaurante renomado, com vista panorâmica e clima intimista.

“Chegamos no destino da nossa lua de mel: TURQUIA. Estamos nos divertindo demais, obrigada amor por topar usar essas roupas que você não usaria só pra me fazer feliz.” Leia também: Lexa e Ricardo Vianna dão beijão em cliques do casamento

O casamento aconteceu na Casa do Alto, no Rio de Janeiro, reunindo 150 convidados em cerimônia intimista. O espaço contou com 1.000 m² de cenografia, cascata de flores e palco próprio. O casal homenageou a filha Sofia, falecida em fevereiro, soltando balões brancos e transparentes com seu apelido, Soso.

Durante a viagem, Lexa e Ricardo registraram momentos especiais e trocaram carinhos, mostrando a sintonia do casal. A viagem começou em grande estilo, refletindo a alegria e emoção após anos de relacionamento, consolidando a união de forma inesquecível.

