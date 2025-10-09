Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O grande dia de Lexa e Ricardo Vianna está chegando. A cerimônia será na sexta-feira (10.10) para 150 convidados na Casa do Alto, no Alto da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro.

Durante a primeira prova do vestido em São Paulo, Lexa contou à Vogue suas expectativas e revelou detalhes sobre os dois modelos criados pelo estilista Israel Valentim. “Eu queria um vestido que representasse o sentimento que eu estou vivendo agora: uma Léa que brilha mais ainda do que a Lexa”, explicou a cantora.

O primeiro vestido será romântico e clássico, enquanto o segundo será moderno e ousado. Para a decoração, Lexa escolheu muitas flores, lustres e pontos de brilho. “Quando eu coloquei o óculos 3D, eu tive surtos e gritos, eu não conseguia me comportar como a boa moça madura que sou”, brincou ela.

O casal passou por momentos difíceis após a perda da filha prematura, Sofia, em fevereiro de 2025. “Eu vou levar a nossa Sofia para o resto da minha vida. Ela é o resultado da união entre mim e o Ricardo”, disse Lexa. “Eu acho que o amor merece muitas chances, porque eu mereço muitas chances”.

O post Lexa dá detalhes do casamento com Ricardo Vianna e conta que usará dois vestidos de noiva foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.