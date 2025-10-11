Luiza Ambiel grava vídeos de sexo com Kylian Cria, ex-namorado de Andressa Urach

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Luiza Ambiel, aos 53 anos, segue ativa em sua carreira e abriu novas frentes de trabalho ao gravar vídeos de conteúdo adulto ao lado de Kylian Cria, ex-namorado de Andressa Urach. Em uma das cenas, Kylian surpreendeu Luiza levando sua esposa, Brena Barbosa, para participar da gravação.

A atriz explicou que a primeira colaboração com o ator gerou grande repercussão nas redes sociais, mas que, após o impacto inicial, retomaram contato estritamente profissional, mantendo respeito e segurança durante as gravações.

Luiza Ambiel grava vídeos de sexo com Kylian Cria e Brena Barbosa (Foto: Reprodução/Instagram)

Luiza comentou que sua trajetória na televisão e na produção de conteúdo adulto a ajudou a compreender melhor seu corpo, o prazer e seus desejos, sem se prender a padrões sociais. Segundo ela, essa liberdade pessoal e profissional é fruto da experiência acumulada ao longo de anos de carreira e de escolhas que sempre seguiu sem culpa.

Além do trabalho com vídeos adultos, a atriz se mantém presente em projetos televisivos e digitais e prepara o lançamento do podcast Sem Filtros, com estreia marcada para outubro no YouTube. O programa terá discussões sobre atualidades, comportamento e temas polêmicos, reunindo convidados de perfis diversos. Luiza garante que o podcast seguirá sua linha de autenticidade, abordando assuntos de forma direta e sem censura.

Em suas declarações, a atriz destacou que continua valorizando a liberdade de expressão e a autonomia criativa: “Sigo meus projetos e vontades sem culpa. Tudo que faço reflete a experiência que adquiri na minha carreira, seja na televisão, em conteúdos digitais ou em projetos novos como o podcast.” Luiza também ressaltou a importância do respeito nas relações profissionais, mostrando que é possível explorar temas adultos com responsabilidade e maturidade.

