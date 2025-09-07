Andressa Urach revela bastidores de vídeo íntimo com Luiza Ambiel e ex após polêmica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Andressa Urach mais uma vez provocou surpresas nas redes sociais, e surgiu ao lado de Luiza Ambiel, com quem gravou conteúdo adulto após uma polêmica envolvendo ambas.

Como se já não bastasse, Cassiano França, o Kylian Cria, ex-namorado da ex-vice Miss Bumbum e pivô da briga entre as musas, também foi convidado e participou do vídeo íntimo.

Para quem não lembra, a desavença entre as duas começou meses atrás, quando Andressa Urach chamou Luiza de ‘velha da banheira’, em referência ao sucesso da artista no quadro Banheira do Gugu, por ciúmes do ex, com quem ela gravou conteúdo.

A colaboração entre os três já está disponível nos perfis adultos de cada um. “Por essa a internet não esperava: Luiza Ambiel e Andressa Urach lado a lado. E, para deixar tudo ainda mais surpreendente, acompanhadas de Cassiano Kylian”, anunciou a assessoria de Andressa Urach, ao divulgar o conteúdo.

