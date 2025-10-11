Laura Brito fala sobre autenticidade e o orgulho de ser nordestina na moda: “Ser resistência me impulsiona”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na última quarta-feira (8), foi celebrado o Dia do Nordestino. A data, que traz mais do que uma homenagem simbólica a uma região composta por nove estados, reconhece um modo de existir, criar e resistir. Quando se fala em resistência e propósito, Laura Brito surge nesta definição.

A influenciadora digital e atriz, de 30 anos, se tornou uma das vozes mais expressivas da moda brasileira atual, e reafirma o orgulho de suas raízes e o desejo de transformar a forma como o país enxerga o Nordeste e seus talentos, como ela.

“Ser resistência me impulsiona”

Desde o início de sua carreira, Laura Brito compreendeu que tentar se encaixar poderia ter o mesmo impacto de tentar apagar a própria história. “A minha história, o meu sotaque, a minha forma de enxergar o mundo, tudo isso faz parte da minha identidade. Ser autêntica me mantém conectada com quem me acompanha, e a resistência é o que me impulsiona a seguir mesmo quando as portas não se abrem de imediato”, conta, em entrevista exclusiva ao Observatório dos Famosos.

Laura Brito (Foto: Daniel Domingos)

A força que a pernambucana descreve é o que respinga a verdade em seu trabalho, seja ele nas redes sociais para as parcerias com grandes marcas, ou na atuação, uma de suas maiores paixões. Quando questionada, a influenciadora reconhece que vive um momento de transformação constante. “Hoje vemos nordestinos ganhando destaque em diferentes áreas: na arte, no cinema, na música, na comunicação. A internet abriu caminhos que antes pareciam distantes”, diz.

Apesar disto, Laura Brito enxerga com consciência e estratégia acerca da importância de combater estereótipos ainda existentes sobre a cultura nordestina. “Sempre que posso, procuro mostrar um Nordeste contemporâneo, criativo e diverso — que vai muito além do que muitas pessoas imaginam”, acrescenta ela, que trata seu trabalho como uma missão para além das épocas comemorativas do Carnaval e São João, por exemplo: “Mostrar que o Nordeste não é um ‘recorte’ do Brasil, mas uma potência completa, é uma das minhas maiores motivações”, afirma.

Laura Brito (Foto: Daniel Domingos)

Para além das tendências que se renovam constantemente, a moda é também uma forma de afirmação de teor político, social e afetivo, e a tentativa de ocupar esses espaços se alinha ao que Laura traça como meta. “Tenho optado por criadores nordestinos sempre que vou a eventos internacionais, por exemplo. Adoro me vestir do nordeste e deixar bem evidente o quanto somos potentes”, diz.

Com autenticidade, propósito e orgulho de suas raízes, o trabalho da criadora de conteúdo vai além do universo da moda e se transforma em um manifesto inclusivo. “Quero continuar ampliando essa representatividade, destacando o talento e a criatividade que temos. Meu objetivo é fazer com que as pessoas reconheçam o Nordeste como referência de inovação, beleza e identidade”, pontua.

Laura Brito (Foto: Daniel Domingos)

