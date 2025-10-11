Fabiana Scaranzi fala de carreira como palestrante e da recente formação em psicologia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fabiana Scaranzi, longe da TV desde 2014, dedica-se a cursos e palestras para mulheres sobre carreira, saúde e bem-estar. Recentemente, se formou em psicologia. “Eu sempre me senti muito segura por estar embasada”, afirmou a apresentadora, destacando que o conhecimento faz diferença na vida das pessoas.

Iniciando o curso aos 54 anos, Fabiana conciliou faculdade, trabalho e vida pessoal. “Ouvi de tudo… pessoas me perguntavam se eu não achava que estava um pouco velha para ir para a faculdade com pessoas mais jovens”, contou. Ela enfatizou como inspirou mulheres a buscarem sonhos guardados na gaveta.

A apresentadora recorda trajetória pessoal: bailarina frustrada, modelo internacional e mãe dedicada. “Estou vivendo a vida que eu quero. Trabalho que quero faz bem para a minha alma”, disse Fabiana. Ela valoriza independência financeira e emocional, além de lutar contra o etarismo.

Sobre televisão, Fabiana prefere projetos que agreguem conhecimento. “Penso em voltar em um quadro ou como especialista, psicóloga… agregando um pouco mais de conhecimento”, concluiu, destacando liberdade de escolha e maturidade.

