Schynaider Moura conta como tem lidado com o luto após a morte da filha de 16 anos
Clique aqui e escute a matéria
Schynaider Moura, de 37 anos, emocionou seguidores ao falar sobre a dor de perder a filha Anne Maria, de 16 anos, vítima de uma parada cardíaca. Anne, fruto da união da modelo com o empresário Mário Bernardo Garnero, havia passado por um transplante cardíaco há três anos devido a uma cardiomiopatia dilatada. A adolescente morreu no dia 22 de setembro de 2025.
Em suas redes sociais, Schynaider compartilhou a intensidade do luto e a forma como tem encontrado consolo: “Tenho pensado entre fazer um post, ficar em silêncio ou simplesmente deixar o tempo falar… é uma experiência visceral. Sinto que muitas pessoas estão sofrendo comigo, porque, de alguma forma, a Anne tocou muitos corações. Continuo recebendo mensagens lindas, orações e palavras de conforto, e sinto toda essa energia emanando para mim.”
A modelo também destacou a força espiritual que tem sentido nesse momento difícil: “É impressionante como a união das pessoas cria uma força intensa e transformadora. Sinto uma presença de Deus tão forte que parece que estou sendo sustentada por anjos. Estou vivendo uma evolução espiritual intensa, com altos e baixos, mas essa força ainda estou aprendendo a compreender.”
Schynaider agradeceu a todos que têm oferecido apoio e carinho: “Quero agradecer, de todo o coração, por todas as mensagens, pelo amor e pela força. A Anne veio para transformar nossas vidas e continua transformando, mesmo após a sua partida. Ela segue brilhando como uma presença serena. Tenho uma imensa gratidão no meu coração.”
Além de Anne Maria, Schynaider é mãe de Elle Marie e Gioe Marie, e compartilha com seus filhos a memória e o legado da filha mais velha, encontrando nos pequenos gestos e lembranças um caminho para seguir em frente.
