João Silva, filho de Faustão, lamenta morte da filha de sua ex-namorada Schynaider Moura

João Silva, filho mais velho de Faustão, usou as redes sociais nesta segunda-feira (22) para se despedir de Anne Marie, filha de sua ex-namorada, a modelo Schynaider Moura, que morreu aos 16 anos após sofrer uma parada cardíaca na madrugada de sábado (20).

Em sua mensagem, João destacou o impacto que a adolescente teve em sua vida: “Anne sempre será lembrada como um verdadeiro anjo na vida de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. Sou eternamente grato por tudo o que fez por mim e pela importância que teve no momento mais difícil da minha vida”. Ele também prestou homenagem à mãe da jovem: “Schynaider é, e sempre será, um exemplo de mulher e mãe para todos, uma guerreira que admiro profundamente. Anne merece ser sempre lembrada e reverenciada por todos nós”.

Anne Marie enfrentava desde os 13 anos uma cardiomiopatia dilatada, condição que compromete o funcionamento do coração e levou a adolescente a passar por um transplante cardíaco há cerca de três anos. A jovem era fruto da união de Schynaider com o empresário Mário Bernardo Garnero.

A modelo compartilhou nas redes sociais a oração conhecida como Morte Não é Nada, atribuída a Santo Agostinho, destacando a continuidade da vida e a lembrança da filha mesmo após sua morte. Schynaider e João Silva assumiram o namoro em janeiro de 2022, quando ele tinha 17 anos, e terminaram a relação em novembro de 2023.

João Silva lamenta morte da filha de Schynaider Moura (Foto: Reprodução/Instagram)

