Breno Ferreira, o André de ‘Vale Tudo’, fala sobre namoro com Clara Moneke e planos de casamento
Clique aqui e escute a matéria
Breno Ferreira, que está atualmente no ar como André, no remake da novela Vale Tudo, da Globo, vive um relacionamento com Clara Moneke, em cartaz em Dona de Mim, onde interpreta Leona, a protagonista da trama das sete.
Em entrevista à revista Quem, o ator detalhou sobre como o casal consegue conciliar a rotina profissional, e que ambos costumam se apoiar constantemente. “Eu e a Clara éramos amigos antes de sermos namorados. Sempre torcemos um pelo outro. Agora, como namorados, isso se intensificou”, disse.
“A Clara é uma potência. Sou fã da pessoa, além da artista. Eu me apaixono por ela todos os dias. Falamos de trabalho, falamos ‘aqui você arrasou’. A gente troca muito”, declarou Breno Ferreira, que enalteceu o protagonismo de Clara Moneke na Globo. “Quero que todo mundo veja quem é Clara e acompanhe o sucesso dessa mulher, o quanto estuda”, disse.
Apaixonado, o ator admitiu que o casal ainda não pensa em um casamento no momento, mas não descartam. “Somos apaixonados um pelo outro. Acho que é natural pensarmos em um próximo passo, como o casamento. Nós temos essa vontade. Não vai acontecer por agora, mas vai acontecer. Clara é o amor da minha vida. É um sonho”, pontuou.
VEJA MAIS: Clara Moneke sobre protagonizar Dona de Mim: ‘Eu não entendi até agora’
O post Breno Ferreira, o André de ‘Vale Tudo’, fala sobre namoro com Clara Moneke e planos de casamento foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.