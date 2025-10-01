Veja como estão as ‘Mulheres Frutas’ atualmente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Em meados dos anos 2000, as ‘Mulheres Frutas’ se tornaram um verdadeiro sucesso na cena do funk carioca. Além de cantar e dançar, as musas chamavam atenção com seus corpos sarados e suas curvas poderosas.

Entre os principais nomes que se destacaram nessa época estão: Andressa Soares (Melancia), Ellen Cardoso (Moranguinho), Dayane Cristina (Jaca), Renata Frisson (Melão), Suélem Cury (Pêra), Gracy Kelly (Maçã) e Marcela Porto (Abacaxi).

Mais de 10 anos se passaram e, apesar de não terem a mesma repercussão de antes, algumas dessas ‘Mulheres Frutas’ ainda continuam na mídia. Já outras, optaram por levar uma vida longe dos holofotes. Pensando nisso, o Observatório dos Famosos reuniu em uma lista, informações sobre como estão cada uma dessas musas do funk atualmente. Confira!

Mulher Melancia

Andressa Soares, que ficou conhecida como Mulher Melancia, iniciou como dançarina do MC Créu em 2006. Dois anos depois, ela chegou a posar nua na Playboy. Em 2009 se lançou como cantora de funk, emplacando hits como “Solteira Sim, Sozinha Nunca” e “Velocidade 6”.

Em 2016, Mulher Melancia abandonou a carreira e se tornou empresária. Atualmente, ela é casada com o jogador do Corinthians, Michel Macedo, com quem tem um filho, o pequeno Arthur Miguel. No Instagram, Andressa possui mais de 1,7 milhão de seguidores.

Veja o antes e depois da Mulher Melancia:

Mulher Melancia antes e depois (Fotos: Reprodução/Instagram)

Mulher Moranguinho

Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, foi a responsável por substituir Melancia quando Andressa rompeu a parceira com MC Créu, em 2008. No ano seguinte, ela também posou nua na Playboy.

Entre 2009 e 2012, a famosa chegou a seguir carreira como cantora, mas depois disso migrou para o ramo do empreendedorismo. Atualmente, é influenciadora e participa de A Fazenda 14.

Ela também é casada com o cantor Naldo Benny, desde 2013, com quem tem a filha Maria Victoria. Ellen Cardoso possui mais de 3,2 milhões de seguidores no Instagram.

Veja o antes e depois da Mulher Moranguinho:

Mulher Moranguinho antes e depois (Fotos: Reprodução/Instagram)

Mulher Jaca

Dayane Cristina Soares, a Mulher Jaca, foi dançarina do MC Créu entre 2006 e 2009. Após isso, ela se casou com um gringo, abandonou a carreira artística e mudou para Miami, onde vive até hoje.

Em seu Instagram onde possui mais de 178 mil seguidores, Dayane se diz apaixonada pela dança e amante de exercícios. Atualmente, ela produz conteúdo adulto para a plataforma OnlyFans.

Veja o antes e depois da Mulher Jaca:

Mulher Jaca (Fotos: Reprodução/Instagram)

Mulher Melão

Renata Frisson, a Mulher Melão, não foi dançarina de MC Créu, mas se destacou no funk. Além de dar um show em cima dos palcos, ela também exibe suas curvas poderosas em plataformas de conteúdos adultos.

Em entrevista ao programa “Holofote”, exibido no YouTube em maio deste ano, Mulher Melão brincou ao dizer que as outras mulheres frutas se casaram e se tornaram “Amelias”.

“As outras sumiram porque casaram e aí resolveram ser Amelia. Eu não, eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei do que eu faço. Eu não tenho vergonha. Já vi muita mulher tendo vergonha. Tipo assim: ‘Ai, meu passado’. Eu não. Eu tenho prazer em tirar a roupa e eu continuo tirando e amo fazendo isso”, disse ela. “Eu sou totalmente livre e não vejo problema nisso.”, declarou.

Veja o antes e depois da Mulher Melão:

Mulher Melão (Fotos: Reprodução/Instagram/Daniel Pinheiro)

Mulher Pêra

Suélem Cury, a Mulher Pêra, se lançou como cantora em 2009 e ficou muito conhecida por estar semanalmente presente nos debates do programa Superpop, da RedeTV!.

Em 2013, ela abandonou a personagem Mulher Pera e passou a apresentar o programa infantil A Fadinha do Brasil, na RedeTV!. Já em 2014, deixou a carreira artística de lado ao se casar com Jamil Cury e se tornar empresária no ramo de cristais para lustres.

Atualmente, ela é mãe do pequeno Jamil, e possui mais de 200 mil seguidores no Instagram, onde costuma publicar registros de sua vida luxuosa e da família.

Veja o antes e depois da Mulher Pêra:

Mulher Pêra antes e depois (Fotos: Reprodução/Instagram)

Mulher Maçã

Gracy Kelly, a Mulher Maçã, ficou conhecida na época em que foi dançarina do MC Leozinho, entre 2006 e 2008. Em 2011, após a morte de Steve Jobs, ela brincou ao se declarar como “viúva” do empresário, fundador da Apple, que tem uma maçã como logo.

Em 2014, foi apresentadora do reality show Na Intimidade, do canal Sexy Hot. A musa, no entanto, abandonou a carreira artística em 2015, quando se mudou para Miami, nos Estados Unidos. Atualmente, ela se define como atriz, apresentadora e cantora e mantém o perfil no Instagram privado.

Veja o antes e depois da Mulher Maçã:

Mulher Maçã (Fotos: Reprodução/Instagram)

Mulher Abacaxi

Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, ficou conhecida em 2012, quando participou do DVD Furacão 2000 Armagedon. Ela que é transexual, chegou a posar nua para a revista de ensaios masculinos “JR Mais” e foi musa transex do Bloco Baiacu de Itaipuaçu, no carnaval do Rio de Janeiro, em 2020.

Atualmente, ela trabalha como empresária e caminhoneira. No Instagram, Marcela possui mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram. A musa revelou, inclusive, seu desejo de participar de A Fazenda.

“Já que as frutas estão em alta e a fazenda tá pegando fogo com a moranguinho, será que eu serei a próxima fruta fazendeira? Hummmm, peraí que já estou pegando a minha coroa… afinal a Abacaxi já tem sua majestade meu bem”, escreveu ela em uma postagem recente.

Veja o antes e depois da Mulher Abacaxi:

Mulher Abacaxi antes e depois (Fotos: Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS: Mulher Melão fatura 2 mil dólares após vender calcinha usada

O post Veja como estão as ‘Mulheres Frutas’ atualmente foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.