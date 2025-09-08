Mulher Melão surge fumando em foto ousada e detalhe íntimo chama atenção
Clique aqui e escute a matéria
Cristina Célia Antunes Batista, mais conhecida como Mulher Melão, voltou a causar nas redes sociais com uma nova publicação no Instagram. Em uma foto recente, a cantora e criadora de conteúdo apareceu usando uma lingerie lilás transparente enquanto fumava. O clique, sensual e provocante, rapidamente chamou atenção dos seguidores.
Na imagem, Melão posa com um cigarro entre os dedos, encarando a câmera com expressão confiante. O look coladinho ao corpo destacou suas curvas e deixou um detalhe íntimo à mostra: o mamilo, visível por conta da transparência do tecido. A ousadia da publicação gerou repercussão e levou muitos fãs à loucura.
Nos comentários, os elogios foram imediatos. “Você é o pecado em forma de mulher”, escreveu um seguidor. Outro comentou: “Essa foto vai quebrar a internet, que mulher!”, enquanto um terceiro foi direto: “Diva, gostosa e poderosa!”. Além dos elogios, muitos internautas pediram acesso aos conteúdos completos em suas plataformas adultas.
Atualmente, Mulher Melão se dedica à produção de conteúdo adulto em sites como OnlyFans e Privacy, onde publica ensaios mais explícitos para assinantes. Desde que migrou para esse universo, a artista tem apostado em prévias sensuais nas redes abertas como forma de engajar e atrair novos fãs — e a estratégia, pelo visto, continua funcionando.