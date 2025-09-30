Suposta trilha sonora da novela Três Graças vaza na internet
A expectativa pelo início de Três Graças, próxima novela das 21h da Globo, aumenta a cada dia, e a ansiedade dos fãs só cresceu após o suposto vazamento da trilha sonora na internet. Entre os nomes confirmados nas chamadas da novela estão Vanessa da Mata e Peggy Lee, deixando claro que a música terá papel central na narrativa.
Com estreia marcada para 20 de outubro, a novela de Aguinaldo Silva acompanha a saga da família Das Graças: a avó Lígia, a mãe Gerluce e a filha Joélly, três gerações marcadas pela maternidade precoce. O drama se intensifica quando Joélly, de apenas 15 anos, descobre que está grávida, e o pai do bebê, Raul, é ligado à alta sociedade local e à própria patroa de Gerluce, mantendo segredos que aumentam a tensão familiar.
A trilha sonora reforça a força emocional da história, misturando clássicos e músicas inéditas. Vanessa da Mata e BaianaSystem se unem em “Gente Feliz (Sinceridade)”, enquanto Henry Freitas estreia em trilhas de novela com “Coração de Papel”, e Edi Rock, do Racionais, aparece com “That’s My Way”, em parceria com Seu Jorge. Outros artistas como Ludmilla, Maria Gadú, Emicida, Ney Matogrosso, Marília Mendonça, Lady Gaga e Bruno Mars completam a lista, garantindo diversidade de ritmos e estilos.
Confira a trilha sonora de Três Graças divulgada pelo portal SteveHanfley:
- Die With a Smile – Lady Gaga, Bruno Mars
- Anxiety – Doechii
- Criminals – Meghan Trainor
- Easy Lover – Miley Cyrus
- De Quem É a Culpa? – Marília Mendonça, Cristiano Araújo
- Agenda Rabiscada – Milionário e José Rico
- DtMF – Bad Bunny
- Paraíso – Ludmilla
- Relicário – Anavitoria
- Pontes Indestrutíveis – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
- Veludo Marrom – Liniker
- Lanterna dos Afogados – Maria Gadú
- Levanta e Anda – Emicida, Rael
- Menino de Papel – Hungria, Daniela Araújo e André Nine
- O Que é o Amor – Péricles
- Eu Quero Ser Grato – Gabriel Brito, Kaique e Felipe
- Mina de Diamante – MC Gui da Norte e MC Vinny
- Mary Madalena – Xamã
- Espumas ao Vento – Ney Matogrosso
- Maria, Maria – Ellen Oléria
- Busco a Meta – Pê Leal, MC Tuto, MC Vine7, MC Joãozinho VT
- Proposta – Roberto Carlos
- Feet Don’t Fail Me Now – Joy Crookes
- Next Summer – Damiano David
- Unholy War – Jacob Banks
- You Deserve – Peggy Lee
Produzida com direção artística de Luiz Henrique Rios e direção de gênero de José Luiz Villamarim, a novela conta com produção musical de Reno Duarte e Rafael Langoni. A história promete explorar lealdade, segredo e superação, enquanto cada trilha musical ajuda a dar profundidade aos conflitos e emoções das três gerações da família Das Graças.