Suposta trilha sonora da novela Três Graças vaza na internet

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 30/09/2025 às 19:08
A expectativa pelo início de Três Graças, próxima novela das 21h da Globo, aumenta a cada dia, e a ansiedade dos fãs só cresceu após o suposto vazamento da trilha sonora na internet. Entre os nomes confirmados nas chamadas da novela estão Vanessa da Mata e Peggy Lee, deixando claro que a música terá papel central na narrativa.

Com estreia marcada para 20 de outubro, a novela de Aguinaldo Silva acompanha a saga da família Das Graças: a avó Lígia, a mãe Gerluce e a filha Joélly, três gerações marcadas pela maternidade precoce. O drama se intensifica quando Joélly, de apenas 15 anos, descobre que está grávida, e o pai do bebê, Raul, é ligado à alta sociedade local e à própria patroa de Gerluce, mantendo segredos que aumentam a tensão familiar.

A trilha sonora reforça a força emocional da história, misturando clássicos e músicas inéditas. Vanessa da Mata e BaianaSystem se unem em “Gente Feliz (Sinceridade)”, enquanto Henry Freitas estreia em trilhas de novela com “Coração de Papel”, e Edi Rock, do Racionais, aparece com “That’s My Way”, em parceria com Seu Jorge. Outros artistas como Ludmilla, Maria Gadú, Emicida, Ney Matogrosso, Marília Mendonça, Lady Gaga e Bruno Mars completam a lista, garantindo diversidade de ritmos e estilos.

Confira a trilha sonora de Três Graças divulgada pelo portal SteveHanfley:

  • Die With a Smile – Lady Gaga, Bruno Mars
  • Anxiety – Doechii
  • Criminals – Meghan Trainor
  • Easy Lover – Miley Cyrus
  • De Quem É a Culpa? – Marília Mendonça, Cristiano Araújo
  • Agenda Rabiscada – Milionário e José Rico
  • DtMF – Bad Bunny
  • Paraíso – Ludmilla
  • Relicário – Anavitoria
  • Pontes Indestrutíveis – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
  • Veludo Marrom – Liniker
  • Lanterna dos Afogados – Maria Gadú
  • Levanta e Anda – Emicida, Rael
  • Menino de Papel – Hungria, Daniela Araújo e André Nine
  • O Que é o Amor – Péricles
  • Eu Quero Ser Grato – Gabriel Brito, Kaique e Felipe
  • Mina de Diamante – MC Gui da Norte e MC Vinny
  • Mary Madalena – Xamã
  • Espumas ao Vento – Ney Matogrosso
  • Maria, Maria – Ellen Oléria
  • Busco a Meta – Pê Leal, MC Tuto, MC Vine7, MC Joãozinho VT
  • Proposta – Roberto Carlos
  • Feet Don’t Fail Me Now – Joy Crookes
  • Next Summer – Damiano David
  • Unholy War – Jacob Banks
  • You Deserve – Peggy Lee

Produzida com direção artística de Luiz Henrique Rios e direção de gênero de José Luiz Villamarim, a novela conta com produção musical de Reno Duarte e Rafael Langoni. A história promete explorar lealdade, segredo e superação, enquanto cada trilha musical ajuda a dar profundidade aos conflitos e emoções das três gerações da família Das Graças.

