Cantor Salgadinho passa por cirurgia; saiba o estado de saúde do artista

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 30/09/2025 às 11:18
O cantor Salgadinho passou por uma cirurgia na última segunda-feira (29) para retirada de duas hérnias inguinais. Nas redes sociais, ele explicou o processo e garantiu que tudo ocorreu bem.

O artista revelou sentir fortes dores antes da operação e precisou cancelar alguns shows. Ele declarou: “Só para contextualizar vocês, não queria ficar deixando ninguém preocupado. É importante comunicar porque a gente teve que cancelar uma série de shows por conta dessa hérnia”.

Recuperação e retorno aos palcos

Após o procedimento, Salgadinho se mostrou aliviado e confirmou: “Agora finalizou, foi sucesso. Estou mais tranquilo. No final eram duas hérnias inguinais”. O cantor disse que logo voltará aos palcos.

Antes da cirurgia, ele publicou uma foto no hospital e escreveu: “Devidamente internado para a cirurgia, Deus no comando”. Fãs e amigos enviaram mensagens de apoio, como “Vai ficar 200% Ótima recuperação! Deus abençoe”.

