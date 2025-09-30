Cantor Salgadinho passa por cirurgia; saiba o estado de saúde do artista
O cantor Salgadinho passou por uma cirurgia na última segunda-feira (29) para retirada de duas hérnias inguinais. Nas redes sociais, ele explicou o processo e garantiu que tudo ocorreu bem.
O artista revelou sentir fortes dores antes da operação e precisou cancelar alguns shows. Ele declarou: “Só para contextualizar vocês, não queria ficar deixando ninguém preocupado. É importante comunicar porque a gente teve que cancelar uma série de shows por conta dessa hérnia”.
Recuperação e retorno aos palcos
Após o procedimento, Salgadinho se mostrou aliviado e confirmou: “Agora finalizou, foi sucesso. Estou mais tranquilo. No final eram duas hérnias inguinais”. O cantor disse que logo voltará aos palcos.
Antes da cirurgia, ele publicou uma foto no hospital e escreveu: “Devidamente internado para a cirurgia, Deus no comando”. Fãs e amigos enviaram mensagens de apoio, como “Vai ficar 200% Ótima recuperação! Deus abençoe”.
