fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Simaria afasta o cabelo e mostra decote ‘explosivo’: “Uma verdadeira musa”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 29/09/2025 às 18:42
Simaria afasta o cabelo e mostra decote ‘explosivo’: “Uma verdadeira musa”
Simaria afasta o cabelo e mostra decote ‘explosivo’: “Uma verdadeira musa” - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Simaria, a talentosa cantora sertaneja, não apenas cativa o público com sua voz poderosa, mas também com sua beleza deslumbrante. Nas redes sociais, ela é considerada uma verdadeira musa que encanta a todos com sua aparência exuberante e carisma inconfundível.

Na últia sexta-feira, por exemplo, a artista empolgou os fãs com uma foto atrevida. No clique em questão, Simaria afastou o cabelo para mostrar seu decote ‘explosivo’. Animada, ela interagiu com os seguidores: “E aí gente!! Quais são os planos para o final de semana?”, quis saber.

“Uma verdadeira musa”

Já nos comentários, os internautas não pouparam elogios para a irmã de Simone Mendes. “Uma verdadeira musa”, afirmou um rapaz. “Que Deusa!”, declarou outro. “Simplesmente perfeita essa mulher. Impossível não se apaixonar”, elogiou mais um admirador.

Simaria e seu decote (Foto: Reprodução/Twitter)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

VEJA MAIS: Simaria aposta em look junino em clique e decote farto chama atenção

O post Simaria afasta o cabelo e mostra decote ‘explosivo’: “Uma verdadeira musa” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Simaria não economiza na sensualidade e instiga com foto de calcinha
Simaria

Simaria não economiza na sensualidade e instiga com foto de calcinha
Simaria posa de biquíni no quintal e empolga com empinadinha: “Vamos aproveitar”
Famosas de biquíni

Simaria posa de biquíni no quintal e empolga com empinadinha: “Vamos aproveitar”

Compartilhe

Tags