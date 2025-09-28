Viviane Araujo surpreende com revelação íntima sobre maternidade: “Não podia guardar para mim”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Viviane Araujo abriu o coração ao falar sobre maternidade. A atriz e rainha de bateria do Salgueiro é mãe de Joaquim, de 3 anos, fruto de seu casamento com Guilherme Militão.

Em entrevista ao podcast Pod Isso, Karen?, a artista contou que sempre sonhou em formar uma família, mas ao passar dos anos, foi precisando adiar. “Desde sempre eu quis casar, ter uma família, ter filho. Só que a minha vida foi tomando outros rumos. Esse sonho não deixou de existir, mas ficou ali, guardado”, contou.

“Eu falava: ‘vou viver a vida como está acontecendo’. Também eram pessoas que estavam comigo que não despertavam esse desejo. Não era para ser mesmo”, apontou Viviane Araujo, que recorreu à ovodoação e à fertilização in vitro para conseguir engravidar.

“Não podia guardar para mim”

“Eu não podia guardar isso para mim. Muitas mulheres não querem contar e está tudo bem. Mas como eu tenho voz, precisava falar para ajudar outras mulheres. É muito difícil ter esse sonho, tentar e não conseguir. Meu filho veio de um óvulo doado com o sêmen do meu marido e colocado no meu útero. Eu quis falar, eu quis abrir”, afirmou ela.

