Radamés diz que exposição de namoro com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 12/09/2025 às 8:43
Radamés relembrou o namoro vivido com Viviane Araújo, e afirmou que o relacionamento “prejudicou” sua carreira no futebol.

Durante participação no podcast Basticast, o ex-jogador apontou que não culpa a atriz, mas a exposição do namoro na mídia no geral. “O relacionamento [com ela] me prejudicou na carreira. Não ela…[Mas] o fato de ela ser quem é, me prejudicou. Qualquer lugar que eu ia com ela tinha um paparazzo e a gente era fotografado”, declarou.

Radamés alegou, ainda, que a exposição passava uma imagem equivocada aos torcedores do Fluminense, time que atuava na época. “Comecei a aparecer muito mais nas páginas de fofoca, entretenimento, do que no futebol. Aí começaram a confundir, achando que eu não queria mais jogar bola, só queria saber de noitada”, disse.

O campeão do Power Couple Brasil 7, que atualmente é casado com a influenciadora Caroline Furlan, afirmou que sua imagem profissional ficou comprometida no meio esportivo. “Começaram a dizer que eu só era conhecido porque comecei a namorar a Viviane, e eu já era jogador do Fluminense, todo mundo me conhecia. Mas vou repetir: não foi a Viviane que me prejudicou. Mas as pessoas não entenderam muito bem quem eu era profissionalmente”, concluiu Radamés.

