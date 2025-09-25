Carol Marra, atriz de ‘Dona de Mim’, revela planos de ser mãe após nove anos de noivado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Carol Marra atualmente pode ser vista em Dona de Mim, novela das sete da Globo. A atriz trans, que interpreta Natara, abriu o coração sobre a vida pessoal, e os desafios de manter a discrição longe dos holofotes.

Em entrevista ao jornal O Globo, a também modelo, que tem um noivo há nove anos, mantém o mistério sobre a identidade do rapaz, que mora em São Paulo. “É um homem hétero que não sabia nada da minha história, mas que foi homem suficiente para me bancar e me apresentar para todo mundo”, iniciou ela.

“Ele me trata como a princesa que sou, entende a minha profissão e sabe que gosto de ir à praia, sair com os amigos e me respeita. Temos uma relação na base da confiança”, explicou Carol Marra. A atriz, por sua vez, afirmou que eles pretendem construir uma família e ter filhos, chegaram a procurar um “útero solidário”, mas não deu certo.

“Temos que ver isso depois, vamos fazer fora do Brasil. Mas está nos planos. Eu quero muito ter o filho”, afirmou ela, que fez a cirurgia de redesignação sexual há mais de dez anos. Carol ainda entregou que também gostaria de fazer o explante de silicone.

“Eu acho mais bonitinho hoje o busto pequenininho. Já fui mais gostosona. A minha visão de beleza mudou muito. Eu achava que, para ser mulher, tinha que ter quadril avantajado, cabelão, seios fartos, unhas e cílios enormes. E ser mulher não é nada disso. É a atitude, o comportamento. Está muito mais na postura do que nas formas do corpo. Já mexi tanta coisa que não tem mais como ser natural, mas tentei reverter o que consegui. Tem muito produto que não sai totalmente”, apontou a atriz de Dona de Mim.

