fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Carol Marra, atriz de ‘Dona de Mim’, revela planos de ser mãe após nove anos de noivado

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 25/09/2025 às 9:45
Carol Marra, atriz de ‘Dona de Mim’, revela planos de ser mãe após nove anos de noivado
Carol Marra, atriz de ‘Dona de Mim’, revela planos de ser mãe após nove anos de noivado - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Carol Marra atualmente pode ser vista em Dona de Mim, novela das sete da Globo. A atriz trans, que interpreta Natara, abriu o coração sobre a vida pessoal, e os desafios de manter a discrição longe dos holofotes.

Em entrevista ao jornal O Globo, a também modelo, que tem um noivo há nove anos, mantém o mistério sobre a identidade do rapaz, que mora em São Paulo. “É um homem hétero que não sabia nada da minha história, mas que foi homem suficiente para me bancar e me apresentar para todo mundo”, iniciou ela.

“Ele me trata como a princesa que sou, entende a minha profissão e sabe que gosto de ir à praia, sair com os amigos e me respeita. Temos uma relação na base da confiança”, explicou Carol Marra. A atriz, por sua vez, afirmou que eles pretendem construir uma família e ter filhos, chegaram a procurar um “útero solidário”, mas não deu certo.

“Temos que ver isso depois, vamos fazer fora do Brasil. Mas está nos planos. Eu quero muito ter o filho”, afirmou ela, que fez a cirurgia de redesignação sexual há mais de dez anos. Carol ainda entregou que também gostaria de fazer o explante de silicone.

“Eu acho mais bonitinho hoje o busto pequenininho. Já fui mais gostosona. A minha visão de beleza mudou muito. Eu achava que, para ser mulher, tinha que ter quadril avantajado, cabelão, seios fartos, unhas e cílios enormes. E ser mulher não é nada disso. É a atitude, o comportamento. Está muito mais na postura do que nas formas do corpo. Já mexi tanta coisa que não tem mais como ser natural, mas tentei reverter o que consegui. Tem muito produto que não sai totalmente”, apontou a atriz de Dona de Mim.

VEJA MAIS: De biquíni, Carol Marra destaca barriga trincada na barriga: “Vem Verão”

O post Carol Marra, atriz de ‘Dona de Mim’, revela planos de ser mãe após nove anos de noivado foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Giovanna Lancellotti comenta cena chocante de abuso sexual em Dona de Mim
abuso sexual

Giovanna Lancellotti comenta cena chocante de abuso sexual em Dona de Mim
Fim trágico de Jaques promete lavar a alma do público em Dona de Mim
Capítulos

Fim trágico de Jaques promete lavar a alma do público em Dona de Mim

Compartilhe

Tags