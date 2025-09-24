Giovanna Lancellotti comenta cena chocante de abuso sexual em Dona de Mim
Giovanna Lancellotti, a Kami de Dona de Mim, contou os bastidores da sequência que entristeceu os internautas nesta terça-feira (23). A sua personagem foi vítima de abuso sexual, em cenas chocantes.
“Em muitas sequências a diretora chorou, em uma das cenas um menino pediu para sair. Quando ela (a personagem) chegou em casa, no chuveiro, foi muito difícil. Foi um dia que o set inteiro chorou“, revelou em entrevista ao Gshow.
“Foi um processo de muita união da equipe, só tenho que agradecer pelo acolhimento. A energia era pesada, eu estava abalada. Entre uma cena e outra, o Gustavo, um dos figurinistas, e a Mônica, uma das camareiras, me deram um abraço e ficamos cerca de meia hora juntos, aos prantos“, disse.
Para a sequência das cenas de violência, Giovanna contou com a ajuda do preparador de elenco, Leonardo Lacca. “Nós cuidamos dos estágios emocionais da personagem e da Giovanna. As cenas foram intensas e trabalhar as transições, como um mapa emocional, garantiu que ela estivesse confortável”, explicou ele.