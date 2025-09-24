Sem calcinha? Juliana Caetano causa com empinadinha no meio da floresta: “Está vendo?”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cantora Juliana Caetano, mais conhecida como Juliana Bonde, tem sido uma figura polêmica nas redes sociais, onde causa alvoroço com suas fotos ousadas e brincadeiras de duplo sentido. E essa semana não foi exceção!

No Instagram, onde possui uma legião de mais de 8 milhões de fãs, a musa do Bonde do Forró compartilhou uma foto tirada no meio de uma floresta, gerando muitos comentários na internet.

A artista, que também apresenta um reality show chamado “Mansão Bonde”, apareceu de maneira provocante em uma estrada de terra no meio da floresta. Nesse cenário, Juliana Caetano posou de forma sensual, e sua calcinha acabou ficando escondida entre suas curvas generosas.

Na legenda da postagem, a vocalista do Bonde do Forró interagiu com seus fãs e admiradores, perguntando: “De onde você está vendo essa foto?”. Nos comentários, os seguidores da famosa deixaram suas mensagens:

“Eu estou vendo pelo meu celular”, disparou um rapaz. “Eu estou vendo no sofá. Meu namorado não pode ver porque eu tapei os olhos dele com a mão”, brincou uma seguidora. “Eu estou vendo diretamente do meu banho”, afirmou mais um fã animado.

Juliana Caetano (Foto: Reprodução/Instagram)

