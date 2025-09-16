De biquíni, Juliana Bonde destaca corpaço na web: “Maravilhosa”
Juliana Caetano voltou a provocar um verdadeiro incêndio nas redes sociais! A cantora, que também é conhecida como Juliana Bonde, vocalista do grupo Bonde do Forró, causou em uma publicação sensual na web.
Na foto, Juliana Caetano surge no quintal de sua casa, usando um biquíni em tons de lilás e estampado com bolinhas brancas. No registro, ela também provocou ao mostrar a língua.
Outro grande destaque do clique, foi o corpo maravilhoso da cantora, que ficou em evidência em sua selfie sedutora. “Oi?”, escreveu ela na legenda, ganhando uma verdadeira chuva de elogios nos comentários.
“Maravilhosa”
“Que mulher linda hein! Meu Deus do céu! Maravilhosa”, comentou um seguidor. “Estou encantado com esse corpo maravilhoso! Linda demais”, disse um rapaz. “Você arrasa sempre Ju! Sou seu fã número 01”, destacou um outro admirador.
Haters
Recentemente, Juliana Caetano usou as redes sociais e se manifestou sobre a onda de ódio que recebe com frequência dos haters.
“Olha, eu até coloquei meu biquíni aqui para falar um negócio agora. Outro dia eu estava conversando com uma menina, conhecida minha e ela falou assim: ‘Juliana, porque você só grava de biquíni, você tem que se dar mais valor’. Aí eu fiquei pensando, nossa é verdade né, acho que ela tem razão. Está demais!”, disse a cantora.
Ela continuou: “Eu fiquei pensando ‘Quem é essa menina pra falar alguma coisa para mim?’, ela saía com motorista uber, em troca de carona. Será que ela se dá ao valor também?. Então realmente, a definição de valor foi atualizada, porque agora eu não sei mais o que é se dar ao valor.”, ironizou ela.
“O que mais tem, é essas meninas que se vedem e que vem aqui no meu direct para me dar lição de moral. Então, as vezes as pessoas julgam as outras, porque o pecado dela é diferente do seu, mas tem que olhar o próprio umbigo também.”, concluiu Juliana.
