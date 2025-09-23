Maíra Cardi muda data de parto para não ‘prejudicar’ filha

fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 23/09/2025 às 12:53
Na manhã desta terça-feira (23), Maíra Cardi, de 42 anos, contou que mudou a data prevista para o nascimento da filha Eloah, fruto de seu casamento com Thiago Nigro, 34. A decisão foi motivada por um pedido da escola de Sophia Cardi Aguiar, filha de Maíra com Arthur Aguiar.

Em vídeo, a influenciadora relatou: “Fomos chamados pela escola. Disseram que Sophia tem uma apresentação importante no dia 5 de novembro”. A data coincidiu exatamente com o parto de Eloah, o que gerou o impasse familiar.

Pedido da escola e decisão médica

“Na minha cabeça, eu apenas não iria, mas a escola disse que seria ruim para a saúde mental da Sophia”, explicou. Como a cesariana permitia flexibilidade, o colégio pediu para adiar o nascimento.

Após avaliação médica, definiram nova data: “Será em 6 ou 7 de novembro, mas há risco de contrações durante a apresentação”, alertou o médico.

