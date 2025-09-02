Maíra Cardi e Thiago Nigro revelam nome da primeira filha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após perderem um bebê no início do ano, Maíra Cardi e Thiago Nigro anunciaram nas redes sociais que finalmente escolheram o nome da filha.

“Finalmente resolvemos o nome da nossa baby, não é mais bolota”, afirmou a ex-coach de emagrecimento. Thiago completou: “Finalmente tem um nome. Agora posso identificar. Tava falando com uma barriga, um serzinho lá dentro, algo redondinho”.

O casal explicou a importância do nome: “E a gente teve a revelação aqui nesse paraíso, que é tão importante pra gente, tem um significado muito grande”.

Entre as opções anteriores estavam Ayla, Gaia, Rebeca e Lídia. Thiago disse: “Precisamos dar um propósito pra ela. Amor, essa filha vai vir pra juntar nossa família”.

A decisão final foi Eloáh, após orientação espiritual e emoção da mãe: “Ao ouvir uma música, escutei Elohi e me arrepiou. Significa ‘Deus, de Deus, meu Deus’”.

