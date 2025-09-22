fechar
Mel Maia deixa calcinha à mostra em fotos no espelho e provoca clima quente na web

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 22/09/2025 às 18:43
Além de ser uma talentosa atriz, Mel Maia também chama atenção por sua presença marcante nas redes sociais. No Instagram, onde soma mais de 22,5 milhões de seguidores, por exemplo, ela costuma publicar fotos que sempre cativam os internautas de plantão.

Outro dia, aliás, Mel Maia resolveu postar fotos descontraídas em frente ao espelho e se destacou com seu look ousado. Na ocasião, a jovem usava um conjuntinho xadrez composto por top e calcinha. Apesar de também estar usando uma calça, a atriz ousou ao deixar parte da peça íntima à mostra.

A famosa ainda fez questão de dar um close na barriguinha sarada e nas marquinhas evidentes em sua pele bronzeada. Nos comentários da publicação, não faltaram elogios para a atriz.

“Ela sabe ser linda”, disse um admirador. “Que arraso. Você é maravilhosa demais Mel”, declarou outro. “A mais linda do Brasil”, comentou uma fã. “Simplesmente linda e perfeitinha”, definiu mais uma internauta.

