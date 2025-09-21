Tiago em Vale Tudo, Pedro Waddington exibe abdômen trincado em selfie: ‘Gostoso’
Pedro Waddington, o Tiago de Vale Tudo, compartilhou uma galeria de fotos e, entre elas, uma selfie sem camisa, com o abdômen trincado. Os elogios foram inevitáveis.
“Lindo demais”, “Gatão”, “Gato demais”, “Meu lindo”, “Menino do olhar doce”, “Gato demais, que isso”, “Gostoso”, “Lindo é pouco”, “Maravilhoso”, “Genética ótima, absurdo de lindo”, “Fofo”, “O mais lindo”, foram alguns comentários.
Em recente entrevista à Quem, Pedro Waddington revelou que as cantadas aumentaram bastante em sua primeira novela.
“Recebo bastante. Acho engraçado. Recebo mensagens de pessoas dizendo que gosta muito do personagem e com um flertizinho ligado a isso, como ‘quero ser um Roitman’. Eu me divirto”, disse.
