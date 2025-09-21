Tiago em Vale Tudo, Pedro Waddington exibe abdômen trincado em selfie: ‘Gostoso’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Pedro Waddington, o Tiago de Vale Tudo, compartilhou uma galeria de fotos e, entre elas, uma selfie sem camisa, com o abdômen trincado. Os elogios foram inevitáveis.

“Lindo demais”, “Gatão”, “Gato demais”, “Meu lindo”, “Menino do olhar doce”, “Gato demais, que isso”, “Gostoso”, “Lindo é pouco”, “Maravilhoso”, “Genética ótima, absurdo de lindo”, “Fofo”, “O mais lindo”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: No Estrela da Casa, Anitta confessa: ‘Eu não canto ao vivo em premiações’

Em recente entrevista à Quem, Pedro Waddington revelou que as cantadas aumentaram bastante em sua primeira novela.

“Recebo bastante. Acho engraçado. Recebo mensagens de pessoas dizendo que gosta muito do personagem e com um flertizinho ligado a isso, como ‘quero ser um Roitman’. Eu me divirto”, disse.

Pedro Waddington. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Tiago em Vale Tudo, Pedro Waddington exibe abdômen trincado em selfie: ‘Gostoso’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.