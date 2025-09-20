Jornalista da Globo volta a detonar Vale Tudo: ‘Sem sentido’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

A colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, voltou a detonar Vale Tudo, de Manuela Dias. A jornalista não tem engolindo os últimos acontecimentos da trama, que se encontra em sua reta final.

“Nota zero para situações sem sentido em Vale Tudo. A barriga de grávida de Fátima não cresce. Ivan prefere ignorar as redes sociais e divulgar a agência com carro de som e panfleto. A poderosa Odete contratou, em plena TCA, pistoleitos amadores”, disparou.

Nos comentários, os internautas apontaram outras incoerências na trama. “A Heleninha que esqueceu completamente o Ivan?”, “Essa semana foi difícil. O Ivan perguntando na TCA, horas depois do atentado, se o Marco Aurélio estava”, “O Jarbas comprou um carro luxuoso, mas não tem dinheiro pra pagar as provas do André”, foram alguns comentários.

Recentemente, a Folha de S. Paulo compartilhou uma pesquisa do Datafolha sobre Vale Tudo e algumas coisas inusitadas apareceram. O público não está feliz com o anúncio da morte de Odete Roitman (Debora Bloch) e uma parcela generosa não vê nada de mais Raquel (Taís Araújo) voltar para a pobreza.