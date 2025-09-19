Alvaro comenta flagra de beijo em Lucas Leto: ‘Eu me lembro de tudo’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na manhã desta sexta-feira (19), Alvaro decidiu falar sobre o beijo em Lucas Leto, colega do Dança dos Famosos. Ele usou o Instagram para brincar com a situação. “Menina, que cachaça foi essa? Pelo amor de Deus! Acordei toda me tremendo”, disse aos risos.

O influencer contou que se lembra de tudo o que aconteceu. “Que isso, gente! O pior é que me lembro de tudo”, completou ele, rindo e sem perder o bom humor.

Uma noite movimentada

Além de Alvaro e Lucas Leto, outros participantes do programa estavam no quiosque da Barra da Tijuca. Wanessa Camargo e Allan Souza Lima foram vistos juntos e deixaram o local de mãos dadas.

Também marcaram presença Nicole Bahls e Fernanda Paes Leme, que aproveitaram a noite. O grupo se divertiu até tarde, entre risadas e muita música.

