Alvaro comenta flagra de beijo em Lucas Leto: ‘Eu me lembro de tudo’
Na manhã desta sexta-feira (19), Alvaro decidiu falar sobre o beijo em Lucas Leto, colega do Dança dos Famosos. Ele usou o Instagram para brincar com a situação. “Menina, que cachaça foi essa? Pelo amor de Deus! Acordei toda me tremendo”, disse aos risos.
O influencer contou que se lembra de tudo o que aconteceu. “Que isso, gente! O pior é que me lembro de tudo”, completou ele, rindo e sem perder o bom humor.
Uma noite movimentada
Além de Alvaro e Lucas Leto, outros participantes do programa estavam no quiosque da Barra da Tijuca. Wanessa Camargo e Allan Souza Lima foram vistos juntos e deixaram o local de mãos dadas.
Também marcaram presença Nicole Bahls e Fernanda Paes Leme, que aproveitaram a noite. O grupo se divertiu até tarde, entre risadas e muita música.
