Álvaro rebate Raquel e reacende tensão entre Legislativo e Executivo: "Quem emperra Pernambuco é o governo e sua inoperância"
Presidente da Alepe respondeu declarações dadas pela governadora à Rádio Jornal: "Quem atrasa Pernambuco não é a Assembleia ou a oposição"
O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Álvaro Porto (PSDB), saiu em defesa da oposição, após as declarações dadas pela governadora Raquel Lyra (PSD) durante entrevista à Rádio Jornal, nesta terça-feira (16), que criticou a demora na aprovação do pedido de empréstimo de R$ 1,5 bilhão, apontando que houve uma busca por "política menor" na tentativa de "atrapalhar o crescimento" de Pernambuco.
Na entrevista ao "Passando a Limpo", a governadora afirmou que o pedido de crédito, que passou meses em análise, só foi possível porque o governo organizou as contas públicas.
Raquel também destacou que, por conta da demora na aprovação, terá que "correr atrás do prejuízo".
“Se o dinheiro não tiver em caixa, se não tiver garantia de concluir a obra, eu não faço. Então, quando trava uma operação de crédito, eu agora vou correr atrás do prejuízo”, disse.
Para o presidente da Alepe, a declaração é uma "saída previsível e constrangedora", enfatizando que a gestão estadual transfere responsabilidades.
“O atual governo, como se sabe, vem terceirizando responsabilidades desde que assumiu. Já jogou culpa nas costas da gestão anterior e agora acusa a oposição", disse Álvaro.
"De proveitoso nessa narrativa só mesmo o fato de que Pernambuco precisa e espera, de verdade, que a gestão corra atrás do prejuízo. Afinal, depois de dois anos e quase nove meses o que se vê é atraso, ineficiência e incapacidade de fazer até mesmo licitações. O estado vive hoje entre anúncios e manchetes, enquanto o povo quer ação e entregas”, complementou.
Álvaro lembrou das aprovações de mais de R$ 10 bilhões em empréstimos, a pedido do governo e com aval da oposição, entre 2023 e 2025, na Alepe. O presidente da Casa também criticou a gestão estadual sobre os recursos captados no período, que, segundo o parlamentar, chegam a R$ 2,8 bilhões.
“Quem está atravancando o desenvolvimento de Pernambuco? A oposição ou a gestão que, mesmo com crédito autorizado, não consegue o dinheiro?”, questionou.
"Como se vê, quem atrasa Pernambuco não é a Assembleia ou a oposição, que fazem o seu papel, inclusive aprovando tudo o que o governo envia. Quem emperra Pernambuco é o governo e sua inoperância", complementou.
Raquel aponta "política menor" da oposição; Álvaro diz que governo pratica "vitimização"
Na entrevista à Rádio Jornal, a governadora foi questionada se o impasse na Alepe poderia estar relacionado às eleições de 2026 e apontou que uma "política menor" da oposição, que tenta "atrapalhar o crescimento" de Pernambuco.
"Só posso supor que sim. Ou, se não for, qual é a lógica?", disse Raquel sobre uma antecipação eleitoral na Alepe por parte da oposição.
"Eu tive na Assembleia Legislativa, fui deputada por seis anos, era da base e Priscila [Krause, vice-governadora] era oposição, e eu nunca vi Priscila questionar um empréstimo. Quer acompanhar o resultado do empréstimo fiscalizando as obras? Tudo bem. Mas não dá pra querer atrapalhar o crescimento do nosso estado buscando uma política menor", complementou.
Por sua vez, Álvaro afirmou que a oposição cumpre o papel de fiscalizar e cobrar informações da gestão estadual, apontando "incapacidade de captação de recursos" por parte do Governo.
"O governo, convenientemente, prefere inflar o seu discurso afirmando que existe uma ação deliberada da oposição para atrasar o crescimento do estado. Porém, o que acontece, na verdade, é que a oposição, usando a prerrogativa de fiscalizar, se recusa a dar carta branca para uma gestão que tem se revelado lenta e ineficaz", disse.
O presidente da Alepe também apontou que a gestão estadual é "movida a desculpas". Álvaro enfatizou que a aprovação do pedido de empréstimo "reforçou a vitimização" da gestão estadual.
"Pelo que se viu, a recente tramitação do projeto que trata da autorização para contratação de R$ 1,5 bilhão, foi muito bem explorada pela gestão. O governo reforçou sua vitimização, que, felizmente, não passa de uma estratégia já esgotada para justificar suas limitações. Nossa expectativa é que, de fato, a gestão corra atrás do prejuízo e diga a que veio", apontou.