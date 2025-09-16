Paulo Vilhena sobre esposa 17 anos mais nova: ‘Mulher é sempre mais madura que o homem’
Clique aqui e escute a matéria
O ator Paulo Vilhena, de 46 anos, é casado desde 2023 com a influenciadora Maria Luiza Vilhena, de 29, mãe da pequena Manoela, de 2 anos. Juntos desde 2019, o casal tem uma diferença de idade de 17 anos, mas o artista garante que isso nunca foi problema.
“Acho que a mulher é sempre mais madura. A Luiza me ensina muita coisa, a gente troca de igual para igual”, contou o ator.
Veja também: Ex-namorado de Preta Gil, Paulo Vilhena se despede da cantora
Parceria e novos caminhos
Eles compraram recentemente um apartamento em São Paulo. “As nossas ideias batem muito, ela manifesta em mim novos propósitos e metas”, disse Paulo.
Para ele, a esposa trouxe uma nova perspectiva de vida. “Luiza levanta o homem, traz novas energias e olhares para a família”, afirmou. O ator comemorou a nova fase: “Esse ciclo vai trazer muita felicidade para a gente”.
O post Paulo Vilhena sobre esposa 17 anos mais nova: ‘Mulher é sempre mais madura que o homem’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.