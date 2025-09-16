fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Apaixonado, Diego Martins mostra primeira viagem de ‘lua de mel’ com novo namorado ator

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 16/09/2025 às 11:14
Apaixonado, Diego Martins mostra primeira viagem de ‘lua de mel’ com novo namorado ator
Apaixonado, Diego Martins mostra primeira viagem de ‘lua de mel’ com novo namorado ator - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Logo após assumirem o romance, Diego Martins e Jessé Scarpellini decidiram viajar juntos para Porto de Galinhas, em Pernambuco. O casal escolheu um resort na região para aproveitar os primeiros momentos a dois.

Durante a estadia, Diego publicou registros nas redes sociais e recebeu apoio dos fãs. Um seguidor escreveu: “Como é bom te ver feliz”, celebrando a nova fase do ator.

Veja também: Diego Martins faz selfie e detalhe volumoso gera comentários: ‘Gostoso’

Paixão e Carreira

Em entrevista recente, o artista de 28 anos, revelado na novela Terra e Paixão, contou: “Ambos foram tomados pela paixão”, descrevendo o início do namoro.

Com 38 anos, Jessé Scarpellini acumula 12 anos de carreira. Ele atuou como Samuel em duas temporadas de As Five e participou de mais de 16 peças, contracenando com Marisa Orth, Totia Meirelles e Christiane Torloni.

O post Apaixonado, Diego Martins mostra primeira viagem de ‘lua de mel’ com novo namorado ator foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Globo joga pesado e turbina elenco de novela sertaneja
Coração Acelerado

Globo joga pesado e turbina elenco de novela sertaneja
Globo joga pesado e turbina elenco de novela sertaneja
Coração Acelerado

Globo joga pesado e turbina elenco de novela sertaneja

Compartilhe

Tags