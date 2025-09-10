Juliana Paes diz que ligou para Luma de Oliveira sobre cargo na Viradouro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De coroa na cabeça e samba no pé, Juliana Paes assumiu o posto de rainha de bateria da Unidos do Viradouro após 17 anos. A atriz, de 46 anos, fará parte da homenagem ao mestre Ciça no Carnaval de 2026 e revelou ter pensado bastante antes de aceitar o convite.

“É diferente desfilar aos 20, 30 anos e aos 46. Cheguei a ter medo de não dar conta do pique”, confessou Juliana, lembrando também da possibilidade de dividir o posto com Luma de Oliveira, que recusou por questões pessoais.

“Quando fiquei com medo, percebi que precisava aceitar. Acho que isso encoraja outras mulheres a não desistirem por causa da idade”, afirmou a atriz.

Longe da Sapucaí desde 2019, Juliana disse estar animada para o retorno. “Talvez falte fôlego, mas desejo e alegria não faltam”, garantiu.

