Juliana Paes diz que ligou para Luma de Oliveira sobre cargo na Viradouro
De coroa na cabeça e samba no pé, Juliana Paes assumiu o posto de rainha de bateria da Unidos do Viradouro após 17 anos. A atriz, de 46 anos, fará parte da homenagem ao mestre Ciça no Carnaval de 2026 e revelou ter pensado bastante antes de aceitar o convite.
“É diferente desfilar aos 20, 30 anos e aos 46. Cheguei a ter medo de não dar conta do pique”, confessou Juliana, lembrando também da possibilidade de dividir o posto com Luma de Oliveira, que recusou por questões pessoais.
“Quando fiquei com medo, percebi que precisava aceitar. Acho que isso encoraja outras mulheres a não desistirem por causa da idade”, afirmou a atriz.
Longe da Sapucaí desde 2019, Juliana disse estar animada para o retorno. “Talvez falte fôlego, mas desejo e alegria não faltam”, garantiu.
