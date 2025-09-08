fechar
Simaria sensualiza com body nude coladinho e faz clima esquentar

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 08/09/2025 às 18:43
Simaria sensualiza com body nude coladinho e faz clima esquentar
Simaria sensualiza com body nude coladinho e faz clima esquentar - Observatório dos Famosos

A cantora Simaria Mendes mostrou que não está para brincadeira quando o assunto é chamar atenção com suas fotos ousadas! Em tempo, por exemplo, a artista posou toda sexy usando um body nude bem coladinho ao corpo e fez o clima esquentar na web.

“As mulheres não choram, as mulheres faturam”, escreveu a famosa na legenda da publicação, citando um trecho da música de Shakira.

Ao posar para as fotos, Simaria caprichou no carão e mostrou suas curvas poderosas. Em poucas horas a postagem da famosa fez sucesso entre os internautas e atraiu olhares. Como já era esperado, a cantora recebeu muitos elogios e mensagens carinhosas dos fãs.

“A minha cantora é linda”, disse uma seguidora. “Eita minha canarinha tu tá jogando duro demais! Esses retratos é do cabôco tropeçá quebrar a unha e descer ladeira a baixo”, brincou um fã. “Mulherão”, destacou outro. “Simplesmente perfeita”, disse mais um internauta.

