No quarto, Simaria sensualiza com peça bem pequena e hipnotiza fãs com sua beleza

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A cantora Simaria continua longe dos palcos, mas segue muito ativa nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde sempre faz questão de publicar fotos pra lá de encantadoras. Foi o caso de um clique divulgado recentemente.

Antes de dormir, a irmã de Simone Mendes apareceu apenas de calcinha e sutiã no quarto e deixou os fãs hipnotizados com sua beleza. Como a peça era bem pequena, ela ficou com o decote e a barriguinha em evidência. Seus pernões e as curvas poderosas também foram destaques na imagem.

“Hora de descansar”, avisou a artista, que também compartilhou uma frase de Eleanor Roosevelt na legenda da publicação: “Você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer”, diz a mensagem.

Já nos comentários, Simaria rapidamente conquistou muitos elogios e mensagens empolgantes. “Maravilhosa demais”, disse um rapaz. “Que modelo mais gata hein”, afirmou outro. “Espetacular em vários aspectos”, declarou outro. “Uma mulher em boa forma física e que canta maravilhosamente bem”, elogiou mais um internauta.