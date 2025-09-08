Psiquiatra alerta para impacto psicológico após Andressa Urach divulgar vídeo íntimo com o pai
A influenciadora Andressa Urach gerou forte reação ao divulgar um vídeo adulto envolvendo seu pai, Carlos Urach, e a ex-sogra, Bia Black. Ela afirmou ter assistido ao conteúdo e confirmou que o material estava disponível para assinantes.
O psiquiatra Iago Fernandes explicou que a situação pode configurar “incesto simbólico”, mesmo sem vínculo biológico. Ele destacou riscos para a estrutura emocional de quem expõe intimidades assim.
Para o especialista, essa atitude pode refletir “pedido inconsciente de ajuda” ou tentativa de expressar traumas através de comportamentos públicos e transgressores.
Iago Fernandes alertou que a repercussão pode agravar quadros como “ansiedade, depressão e ideação suicida”. Ele defende acompanhamento terapêutico, evitando julgamentos, para buscar formas mais saudáveis de lidar com conflitos internos.
