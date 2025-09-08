Grávida, Rafa Kalimann confessa que não planeja casar com Nattan

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rafa Kalimann está á espera da sua primeira filha, Zuza, fruto do relacionamento com Nattan, e vivendo um momento de bastante ansiedade pelo nascimento da primogênita.

Em entrevista à revista Quem, a influenciadora digital, no entanto, confessou que ainda não faz planos de casamento com o cantor. “A gente tá vivendo uma coisa de cada vez, porque senão a gente vive tudo de uma vez só e perde um pouco da magia”, iniciou.

“Já tem uma neném chegando, a gente acabou de se mudar pra nossa casa, vamos deixar isso pro futuro”, disse Rafa Kalimann. A apresentadora também lamentou as críticas que têm recebido durante a gravidez.

“Tem uma tendência mesmo de as pessoas acharem que é legal falar alguma coisa de mim”, afirmou ela. “Na gravidez eu não deveria encarar isso. Eu acho que ninguém deveria falar nada pra nenhuma mulher grávida. Mas já que é assim, a gente aguenta”, apontou a ex-BBB.

