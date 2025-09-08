fechar
Felipe Simas revela reação dos irmãos ao virar evangélico: “Apavorados”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 08/09/2025 às 13:20
O ator Felipe Simas, de 32 anos, contou como os irmãos Bruno Gissoni e Rodrigo Simas reagiram quando ele se tornou evangélico. Durante entrevista, revelou também ter cogitado abandonar a profissão.

Ele lembrou o período de dúvidas: “Passei a ter uma crise existencialista em relação à minha fé. ‘Estou no lugar errado’, eu pensava. Eu me julgava muito”, disse no canal gospel PodCrê.

Segundo o ator, o conselho de um amigo foi decisivo: “Você tem três filhos. Tua profissão é, antes de mais nada, teu sustento”. Com isso, Felipe afirmou ter entendido: “O Senhor abriu essa porta para eu sustentar a família que Ele me deu”.

Sobre a família, contou: “Ficaram apavorados. A gente não tinha nenhum crente na família. Minha mãe pediu para dosar e equilibrar essa intensidade”.

