Felipe Simas revela reação dos irmãos ao virar evangélico: “Apavorados”
Clique aqui e escute a matéria
O ator Felipe Simas, de 32 anos, contou como os irmãos Bruno Gissoni e Rodrigo Simas reagiram quando ele se tornou evangélico. Durante entrevista, revelou também ter cogitado abandonar a profissão.
Ele lembrou o período de dúvidas: “Passei a ter uma crise existencialista em relação à minha fé. ‘Estou no lugar errado’, eu pensava. Eu me julgava muito”, disse no canal gospel PodCrê.
Leia também: Cena de Felipe Simas sem camisa em Dona de Mim viraliza: ‘Muito gostoso’
Segundo o ator, o conselho de um amigo foi decisivo: “Você tem três filhos. Tua profissão é, antes de mais nada, teu sustento”. Com isso, Felipe afirmou ter entendido: “O Senhor abriu essa porta para eu sustentar a família que Ele me deu”.
Sobre a família, contou: “Ficaram apavorados. A gente não tinha nenhum crente na família. Minha mãe pediu para dosar e equilibrar essa intensidade”.
O post Felipe Simas revela reação dos irmãos ao virar evangélico: “Apavorados” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.