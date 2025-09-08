Evangélico, Felipe Simas admite desejo de abandonar a carreira: “Lugar errado”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Felipe Simas, que está no ar em Dona de Mim, novela das sete da Globo, surpreendeu ao ter admitido que já foi tomado pelo desejo de abandonar a carreira artística depois da sua conversão.

“Lugar errado”

O ator, que é evangélico, confidenciou que, para ele, a decisão seria a melhor alternativa, por segundo suas próprias palavras, estar no “lugar errado”. “Pensei, sim, em abandonar a carreira nos primeiros anos da minha conversão. Passei a ter uma crise existencialista em relação à minha fé. ‘Estou no lugar errado, estou no lugar errado, não deveria estar aqui’, eu pensava”, iniciou, em entrevista ao canal PodCrê, no YouTube.

“Muito por aquilo que eu consumia tantos das igrejas quanto do que eu escutava da guerra contra a cultura. Eu me julgava muito”, contou Felipe Simas. Ele, porém, apontou que um conselho recebido de um amigo fez com que ele mudasse sua forma de enxergar o ofício.

“Ele chegou pra mim e disse: ‘você tem três filhos. Tua profissão é, antes de mais nada, teu sustento’. Saí dessa onda e entendi que esse é o sustento da minha família. Quando comecei a olhar por esse viés, mudou tudo. O Senhor abriu essa porta para eu sustentar a família que Ele me deu”, declarou o irmão de Rodrigo Simas e Bruno Gissoni.

