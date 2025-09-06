Relembre os cliques mais marcantes de Helô Pinheiro e Ticiane Pinheiro nuas na Playboy
Helô Pinheiro sempre se destacou pela beleza e elegância. Aos 17 anos, serviu de inspiração para Tom Jobim e Vinicius de Moraes criarem a icônica canção “Garota de Ipanema”. Além de uma carreira de sucesso, a apresentadora também marcou presença na Playboy, posando nua para a revista em 1987 e, em 2003, em uma edição especial ao lado da filha, Ticiane Pinheiro.
Apesar de admitir que só topou posar pelada por conta do dinheiro, Helô garante não se arrepender de ter feito os ensaios. “Não me arrependo porque fiz tudo isso para dar uma vida melhor para meus filhos”, ressaltou ela, durante conversa com o jornalista Bruno Laurato, do portal iG Gente.
Ao comentar sobre os ensaios, Helô Pinheiro disse em entrevista ao jornalista Felipe Pinheiro do UOL, em 2019, que gostou mais de fazer as fotos na época em que posou com a filha, do que quando fez sozinha.
“Gostei mais de fazer a Playboy com a Tici porque ela era jovem, tinha um corpo bonito. Achei mais glamouroso [do que o primeiro ensaio] porque as fotos foram mais elaboradas. Foi uma coisa mais suntuosa, pomposa. Teve requinte. A outra foi mais simples. Fiz pelo cachê e não me arrependo. O meu marido estava em uma fase ruim financeiramente. Me ofereceram uma grana boa que aliviaria bastante a minha vida“, explicou a musa.
Na entrevista, a famosa também relembrou a polêmica envolvendo as fotos com a filha. “Uma filha encantadora. Na capa eu coloco a mão na periquita dela, mas era uma brincadeira, para não deixar ninguém ver. Na época já levaram para o outro lado e foi aquela polêmica. A Tici fez mais para me ajudar. Ela mesma relutou em fazer, mas viu que eu estava precisando e me ajudou. O cachê era separado, mas ela me deu a parte dela”, contou Helô na ocasião.
Abaixo, o Observatório dos Famosos reuniu algumas das fotos mais ousadas do ensaio de Helô Pinheiro e Ticiane Pinheiro nuas na Playboy. Mãe e filha estamparam a capa da revista em abril de 2003.
