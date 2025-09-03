fechar
João Lucas reflete sobre resposta ríspida que viralizou após críticas ao corpo de Sasha

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 03/09/2025 às 15:36
Nos últimos dias, João Lucas, de 26 anos, reagiu a críticas feitas à esposa Sasha Meneghel, de 27 anos, no X, antigo Twitter. Um usuário sugeriu que Sasha usasse um suplemento alimentar, escrevendo: “Mulé de Deus, compra um sustagen”. O cantor respondeu sem rodeios: “Vão toma no c vocês que falam do corpo dos outros… GATA pra CARALHO, feliz, gostosa e SAUDÁVEL seus FDP”*.

Em entrevista, João Lucas explicou a reação. “A gente acha que vive em uma evolução de consciência, mas criticar a aparência física não tem cabimento”, destacou.

Veja também: João Lucas quebra o silêncio sobre polêmica envolvendo Sasha e Priscilla: “Rolou discussão”

O cantor reconheceu ter exagerado. “Acho que pequei na forma como respondi, mas isso mexe comigo, principalmente quando é com a Sasha”, afirmou.

Viajando com sua turnê, João Lucas pediu redes sociais mais seguras. “Precisamos criar consciência. As redes não são terra de ninguém e sou a favor da regulamentação”, concluiu.

