‘Terra Nostra’: saiba quais atores morreram do elenco, 26 anos depois

A partir desta segunda-feira (1), a novela Terra Nostra está de volta às telinhas da Globo. O folhetim, escrito por Benedito Ruy Barbosa, será reprisado no Edição Especial, substituindo História de Amor (1995).

Exibida originalmente entre 1999 e 2000, a trama narra a a imigração italiana no final do século XIV, e os efeitos na formação da sociedade brasileira nas décadas seguintes, tendo como protagonistas Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio).

O elenco de Terra Nostra, inclusive, é formado por atores de peso. Todavia, de lá pra cá, diversos artistas nos deixaram, e faleceram. Abaixo, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista de famosos já morreram do elenco da novela. Confira:

Raul Cortez: O ator, que viveu Francesco, faleceu em julho de 2006, em São Paulo, aos 73 anos, em consequência de um câncer de pâncreas.

Elias Gleizer: O ator, que foi o padre Olavo, morreu em maio de 2015, aos 81 anos, no Rio de Janeiro, após dar entrada no hospital depois de cair em uma escada rolante e fraturar costelas e ter o pulmão perfurado.

Gésio Amadeu: O ator morreu em agosto de 2020, em São Paulo, com 73 anos, vítima de complicações causadas pela Covid-19.

Mário César Camargo: O artista morreu em outubro de 2022, aos 75 anos, em Belo Horizonte, após sofrer um mal súbito em cair na rua.

Lolita Rodrigues: A atriz, que interpretou Dolores em Terra Nostra, faleceu em novembro de 2023, em João Pessoa, aos 94 anos, vítima de pneumonia.

