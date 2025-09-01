fechar
“É muito”: Naldo Benny diz que faz sexo seis vezes por dia com Moranguinho

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 01/09/2025 às 11:39
O cantor Naldo Benny movimentou as redes sociais após expor detalhes de sua rotina com Ellen Cardoso, a Moranguinho. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, ele contou: “[A gente transa] 37 vezes por semana, dá uma média de cinco a seis vezes por dia. Isso é muito?”.

O artista afirmou que muitos desacreditam da frequência, mas garantiu que não se incomoda. Para ele, as críticas vêm da inveja masculina. “Os homens são tudo invejosos quando eu falo isso”, disparou durante a conversa.

Segundo Naldo, as viagens intensificam ainda mais o ritmo. Ele detalhou: “É uma semana de férias em Miami, tomando cachaça… os dois se desejam, estão curtindo um clima maneiro de férias”.

A própria Moranguinho confirmou o relato e destacou que já chegaram a 41 relações em sete dias. Ela relembrou também uma maratona: “Entramos no hotel às 9h da noite e saímos às 3h da tarde do outro dia, sem dormir”.

