João Côrtes fala sobre nudez no teatro e relembra homofobia sofrida: “Violência presente”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

João Côrtes, que ficou conhecido nacionalmente após ter sido garoto propaganda de uma linha telefônica, atualmente está em cartaz na peça Eddy – Violência e Metamorfose, no Teatro Poeira, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao jornal Extra, o ator, de 30 anos, falou sobre o fato de ter ficado completamente nu em cena, e como lida com a nudez artística. “Ficar nu não foi uma questão, ainda mais quando é tratada de maneira cuidadosa, com um olhar artístico e sem ser gratuita. Inevitavelmente, mexe com a vaidade. Mas tem uma mensagem ali e fui ficando à vontade”, disse.

“É engraçado ver a reação de algumas pessoas que logo se conectam com aquela figura que eu tinha dez anos atrás. Dá para ver um choque (risos). Mas eu gosto desse processo de se metamorfosear em cada personagem, não se reconhecer tanto de um para outro”, explicou João Cortês.

“Violência presente”

No teatro, o ator mistura suas vivências pessoais para incorporar o personagem gay, alvo de homofobia, que busca encontrar o seu lugar no mundo. “Escolher ser quem você é, é um ato de coragem todos os dias. Já sofri homofobia, não na mesma agressão da peça, mas a violência sempre está presente, de alguma forma”, declarou.

Gay assumido há cinco anos, João Cortês relembrou, ainda, o apoio recebido da sua família, à época. “Pensei muito, porque foi uma forma de trazer representatividade e dar acolhimento para que outras pessoas como eu não se sentissem sozinhas. É um pouco nossa função como artista”, pontuou.

VEJA MAIS: Bomba! Ex-jogador de futebol e comentarista é acusado de abuso sexual a menor autista

O post João Côrtes fala sobre nudez no teatro e relembra homofobia sofrida: “Violência presente” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.