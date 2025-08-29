Após morte de filha, bancária participa do Miss Bumbum para ‘salvar vidas’
Carol Gômez, mineira e gerente de banco, participa do Miss Bumbum 2025 motivada por uma tragédia familiar. Ela perdeu a filha Valentina em um acidente doméstico em 2018. “Eu larguei tudo para viver o meu luto e cuidar dos meus outros filhos”, revelou.
A criança sofreu morte cerebral após cair em uma piscina. Carol passou 31 dias na UTI com a filha e enfrentou o término do casamento. “Essa dor é incurável. Podem passar 10, 20, 30 anos e ela continuará aqui”, desabafou.
Quero desenvolver um dispositivo que possa salvar vidas de outras crianças, algo que apite quando se molharem, disse Carol, buscando apoio da mídia para viabilizar a ideia.
Formada em psicologia, Carol também já foi produtora musical e abriu clínica estética. “Sou ariana, impossível fazer uma coisa só”, brincou. Ela evita julgar candidatas do concurso, valorizando experiências pessoais e maternidade.
