Luma de Oliveira resgata fotos de ensaio seminua e relembra como fazia para ter um corpo bonito
Luma de Oliveira, atualmente com 60 anos, relembrou nesta quinta-feira (28) um ensaio fotográfico antigo em que aparece fazendo topless, usando apenas um lenço amarelo em volta da cintura.
A modelo, atriz e empresária compartilhou o contexto das imagens e contou como mantinha o corpo em forma para o Carnaval.
“Foto de uma matéria em que eu relatava como eram meus treinos para desfilar no Carnaval. Gente, eu corria na parte fofa da areia da praia para ter fôlego de atravessar a Avenida tranquilamente e de ‘brinde’, ainda ficava com o corpo bonito e podia comer de tudo!”, revelou Luma.
Ela também mencionou que, na época, seus filhos estavam na Ilha de Caras enquanto o fotógrafo Dario Zallis registrava as imagens.
Os seguidores não economizaram elogios. Entre os comentários, surgiram frases como: “Sempre foi a mais sexy”, “Uma das mulheres mais lindas do planeta” e “Linda por natureza, quando a beleza é da alma, ela é eterna”.
