Corpão! Luma de Oliveira mergulha de maiô em praia no Rio e ganha elogios: ‘Espetacular’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A modelo Luma de Oliveira encantou seus seguidores nesta quinta-feira (21) ao dividir registros de um dia ensolarado na praia do Rio de Janeiro. Entre fotos e vídeos, ela transmitiu leveza e vitalidade, características que sempre marcaram sua trajetória.

Na legenda da publicação, a ex-rainha de bateria destacou os benefícios de estar em contato com o mar e com a natureza. “A água salgada estimula a circulação e revitaliza a pele. O som rítmico das ondas induz o cérebro a estados semelhantes a meditação. A exposição controlada ao sol estimula a produção de vitamina D, essencial para o humor e a imunidade”, escreveu, explicando com bom humor o motivo de passar tantas horas à beira-mar.

Leia também :Você sabia? Luma de Oliveira posou nua na Playboy após estreia como atriz na novela ‘O Outro’

Os seguidores não deixaram de comentar sobre sua aparência e energia. Muitos ressaltaram a jovialidade de Luma, que, aos 60 anos, segue sendo uma das personalidades mais admiradas do país. “Espetacular”, opinou um fã. Outro acrescentou: “Lindíssima”, reforçando os elogios à modelo.

Mesmo ainda muito lembrada por sua história no carnaval, Luma de Oliveira preferiu recusar o convite recente da Unidos do Viradouro para reassumir o título de Rainha de Bateria. Ainda assim, segue demonstrando, em cada aparição, carisma e presença marcantes.

O post Corpão! Luma de Oliveira mergulha de maiô em praia no Rio e ganha elogios: ‘Espetacular’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.