Corpão! Luma de Oliveira mergulha de maiô em praia no Rio e ganha elogios: ‘Espetacular’
A modelo Luma de Oliveira encantou seus seguidores nesta quinta-feira (21) ao dividir registros de um dia ensolarado na praia do Rio de Janeiro. Entre fotos e vídeos, ela transmitiu leveza e vitalidade, características que sempre marcaram sua trajetória.
Na legenda da publicação, a ex-rainha de bateria destacou os benefícios de estar em contato com o mar e com a natureza. “A água salgada estimula a circulação e revitaliza a pele. O som rítmico das ondas induz o cérebro a estados semelhantes a meditação. A exposição controlada ao sol estimula a produção de vitamina D, essencial para o humor e a imunidade”, escreveu, explicando com bom humor o motivo de passar tantas horas à beira-mar.
Os seguidores não deixaram de comentar sobre sua aparência e energia. Muitos ressaltaram a jovialidade de Luma, que, aos 60 anos, segue sendo uma das personalidades mais admiradas do país. “Espetacular”, opinou um fã. Outro acrescentou: “Lindíssima”, reforçando os elogios à modelo.
Mesmo ainda muito lembrada por sua história no carnaval, Luma de Oliveira preferiu recusar o convite recente da Unidos do Viradouro para reassumir o título de Rainha de Bateria. Ainda assim, segue demonstrando, em cada aparição, carisma e presença marcantes.
