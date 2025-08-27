fechar
Gabi Martins exibe decote volumoso na Festa de Barretos

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 27/08/2025 às 7:09
Gabi Martins, cantora, mostrou um decote volumoso na Festa do Peão de Barretos, em clique compartilhados numa rede social. A sertaneja surgiu com look boiadeira fashion, deixando a barriga à mostra.

“Musa”, “Arrasou”, “Maravilhosa”, “Simplesmente uma princesa, uma deusa dos meus sonhos”, “Linda demais”, “Poderosa“, foram alguns comentários.

Mas nem tudo são flores. Recentemente, Gabi Martins surgiu aos prantos, em seu perfil nas redes, e falou sobre o doloroso processo de amadurecimento que esta enfrentando.

“Amadurecer dói. Dói porque existe coragem para deixar o que é raso e mergulhar no que é verdadeiro. Deus me tirou de lugares, me afastou de pessoas, me arrancou de cenas que no fundo já não combinavam mais comigo”, desabafou.

“Hoje entendo que se sentir sozinha também é liberdade, que evoluir é um caminho solitário, mas necessário, e que viver de verdade é deixar que a vida ensine, sem pressa, sem máscara, com alma e intensidade. Sou muito grata por tudo o que vivi porque me fez ser a mulher que sou hoje, forte e intensa, 100% intensa. Prazer, Gabriela“, refletiu.

Gabi Martins. Foto: Reprodução/Instagram
Gabi Martins. Foto: Reprodução/ Instagram

